Dışişleri Bakanlığı: Saldırılar derhal durdurulmalı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığının endişeyle takip edildiği aktarılarak şunlar kaydedildi: “Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdüreceği de vurgulandı.