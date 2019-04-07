Dışişleri Bakanlığı: “Libya’da askeri harekat sonucunda ortaya çıkan gerginlikten endişe duyuyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, “Libya’da Trablus’a yönelik askeri harekat sonucunda ortaya çıkan tehlikeli tırmanmadan büyük endişe duyulmaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Libya’da Trablus’a yönelik askeri harekat sonucunda ortaya çıkan tehlikeli tırmanmadan büyük endişe duyulmaktadır. Bu tür teşebbüsler sivil halka zarar vermekten ve ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemekten başka bir sonuca hizmet etmeyecek, ayrıca BM kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi süreci sekteye uğratacaktır” dedi.

Açıklamada, “Bu itibarla, gerginliğin süratle azaltılması ve sükûnetin sağlanması için sağduyunun ve aklıselimin hakim kılınması şarttır. BM Genel Sekreterinin ve BM Libya Özel Temsilcisinin ülkede gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına tam destek veren Türkiye tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesine önem atfetmektedir” ifadeleri kullanıldı.