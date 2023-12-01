Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye bir kez daha seçildi
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı’nın Konsey üyeliği seçimlerinde Türkiye’nin tekrar seçildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimleri, Londra’da gerçekleştirilmekte olan IMO 33. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün yapılmıştır.
Sözkonusu seçimlerde aday olan ülkemiz, Konsey üyeliğine tekrar seçilmiştir. İlk kez aday olduğu 1999 yılından itibaren, iki yılda bir yapılan Konsey seçimlerinin tamamında üyeliğe seçilen Türkiye, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına somut katkılarda bulunmaya devam edecektir”
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