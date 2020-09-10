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Aktüel Dışişleri Bakanlığı: "Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla Türkiye’ye saldırmaktadır"
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: "Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla Türkiye’ye saldırmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:11:22 -
Dışişleri Bakanlığı: "Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla Türkiye’ye saldırmaktadır"
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