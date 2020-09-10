  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi toplantısında ülkemizle ilgili alınan kararları tümüyle reddediyoruz"
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi toplantısında ülkemizle ilgili alınan kararları tümüyle reddediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:28:25 -
Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi toplantısında ülkemizle ilgili alınan kararları tümüyle reddediyoruz"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi'nin 9 Eylül'de gerçekleşen Bakanlar Konseyi toplantısında Türkiye ile ilgili alınan kararları "tümüyle reddettiğini" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arap Ligi'nin, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtme amacıyla Türkiye'ye yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi’nin 9 Eylül’de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıklarının görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin, Arap ülkelerinin toprak bütünlükleri ve siyasi birlikleri ile bölgenin istikrarına büyük önem verdiğinin ve bu kararların alınmasının arkasında bulunan yönetimlerin aksine, bunların korunması için çaba gösterdiğinin herkesçe malum olduğu belirtildi.

Açıklamada, bahsi geçen ülke yönetimlerinin Filistin davasını yok saymaları, Filistin'de iki devletli çözüm çabaları ile ortak Arap tutumunu sabote eden girişimler hakkında Arap Ligi'nin karar almasını engellemelerinin Arap halkları tarafından ibretle izlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Suriye'yi parçalamaya çalışan ve Irak'ın egemenliğini tehdit eden teröristleri destekleyen, Yemen'in tarumar olmasına sebep olan, Libya’da darbecilerin yanında yer alan, Sudan'da istikrarın tekrar tesisini kendi çıkarları için riske atan, ezcümle insanlık dramlarına neden olan rejimlere, milis liderlerine, ayrılıkçı gruplara ve terör örgütlerine destek veren malum yönetimlerin tüm karşı çabalarına rağmen Türkiye, bölgede istikrar ve huzurun temini için yapıcı tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Arap Ligi’ni, bir kez daha, ülkemize karşı düşmanca tavır takınan bazı üyelerinin güdümünde hareket etmek yerine bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet ediyoruz."

Arap Ligi, gerçekleştirdiği Bakanlar Konseyi toplantısında Türkiye'nin Arap ülkelerinin (Suriye, Irak ve Libya) iç işlerine karışmayı bırakmasını ve askerlerini çekmesini talep etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti
Dünya

Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti

İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'nin bu ay içerisinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesin..
Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak
Dünya

Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının koronavirüse rağmen rekor seviyede olduğunu ve küresel sıcaklık artışının..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı