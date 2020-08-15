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Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin çağrısı, Doğu Akdeniz'de tek taraflı adım atanlara yönelik olmalı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:50:55 -
Dışişleri Bakanlığı: AB'nin çağrısı, Doğu Akdeniz'de tek taraflı adım atanlara yönelik olmalı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) çağrısının Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"(Türkiye), Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır."

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