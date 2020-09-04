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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a NATO tepkisi
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a NATO tepkisi

Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO'nun açıklamasını Yunanistan yalanladı. Burada yalan söyleyen NATO genel sekreteri değil, Yunanistan'dır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:20:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a NATO tepkisi

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, bu çalışmaları sekteğe uğratmak için türlü provokasyonlara girişiyor.

Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) gazına gelen Yunanistan'ın küstah provokasyonları, bölgede gerilimi tırmandırdı.

NATO'dan tansiyonu düşürme çabası

Türkiye ve Yunanistan arasında yükselen tansiyonu düşürme çabası veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün bir açıklama yaptı.

Stoltenberg, yazılı açıklamasında; Türk ve Yunan liderler ile yaptığı görüşmelerin ardından iki müttefik ülkenin Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları engelleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından Atina yönetimi, NATO'yu yalanladı. Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesi, Yunanistan'daki diplomatik kaynakların bu iddiayı yalanladığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın bu çirkin tavrına ilişkin Ankara'da değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"NATO Genel Sekreteri Yunanistan'a görüşünü sordu. Yunanistan 'olur' dedi. Olur dedikten sonra NATO açıklama yaptı. Fakat biz şaşırmadık. Maalesef Yunanistan NATO Genel Sekreterini yalanladı. NATO Genel Sekreteri yalan söylemedi. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi."

Detaylar geliyor...

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