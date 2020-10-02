Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ediyor. Azerbaycan ordusunun geri adım atmaması, Ermenistan ordusunun yavaş yavaş geri çekilmesine sebep oluyor.

Türkiye Azerbaycan'ı en çok destekleyen ülke olarak, Ermenistan'ın provokasyonlarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'ya gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ve bölgesel konuları ele alıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalyan Mevkidaşı Di Mario açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Libya konusundan Doğu Akdeniz konusuna bir çok mesele masaya yatırılıyor. Bakan Çavuşoğlu Doğu Akdeniz meselesinde, kendi haklarımızı koruduğumuzu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın" dedi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamalarında; "Ermenistan Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerekiyor. Çözümsüzlük Ermenistan'ı cesaretlendiriyor." ifadelerine yer verdi.

‘İtalya'nın bölgesel konularda sergilediği tutumu objektif buluyoruz’ diyen Çavuşoğlu, ‘Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları konusunda Türkiye'nin tutumunu açıkladı. Barışçıl bir tutum için çaba harcadık Azerbaycan bunun için çok sabretti’ ifadelerini ekledi.