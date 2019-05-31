Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Mekke’de sevgi seli Mekke'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Vatandaşlar, Bakan Çavuşoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türk vatandaşlarının Çavuşoğlu’na ilgisi yoğun oldu. Çavuşoğlu ise vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekti. O anlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Mekke’de umre için gelen vatandaşlarımızla kaldıkları Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi’nde kucaklaştık” ifadelerini kullandı.

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