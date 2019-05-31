Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Mekke’de sevgi seli
Mekke'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Vatandaşlar, Bakan Çavuşoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.31 Mayıs 2019 Cuma 01:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türk vatandaşlarının Çavuşoğlu’na ilgisi yoğun oldu. Çavuşoğlu ise vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekti.
O anlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Mekke’de umre için gelen vatandaşlarımızla kaldıkları Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi’nde kucaklaştık” ifadelerini kullandı.
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