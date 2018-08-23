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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Rusya'ya gidecek

Ankara-Moskova hattında görüşme trafiği hızlandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'ya gidiyor. Çavuşoğlu'nun temaslarının ana gündemi Suriye'deki gelişmeler olacak.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Rusya'ya gidecek

Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'da olacak.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile biraraya gelecek.

Görüşmenin ağırlıklı gündemi Suriye'de yaşanan son durum ve İdlib'e ilişkin gelişmeler olacak.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 14:32
  1. Suriye
  2. Rusya
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Sergey Lavrov
  5. İdlib
  6. Hakan Fidan

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