Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın yeni Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. Görüşmenin içeriğinin, Prystaiko’nun yeni görevine ilişkin tebrik amaçlı olduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın yeni Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın yeni Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. Görüşmenin içeriğinin, Prystaiko’nun yeni görevine ilişkin tebrik amaçlı olduğu ifade edildi.

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