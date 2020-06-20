Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır."