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Aktüel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü
Aktüel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:03:27 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü

DAKAR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştüklerini ve yatırımları geliştirmek istediklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Senegal'de Cumhurbaşkanı Sall tarafından kabul edildiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiklerini belirtti.

Görüşmede, Mali ve Libya'daki son durumu ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "İş insanlarımız Yükselen Senegal Planı'na katkı sağlamaya devam edecek.
Karşılıklı yatırımları artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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