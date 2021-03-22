  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile görüştü. Görüşmede, Çavuşoğlu, el-Menguş'u yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 16:19:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olan Necla el-Menguş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve el-Menguş bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Necla el-Menguş

Necla el-Menguş, Libya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olmuştu. Libya’nın doğusundaki Bingazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku alanında yüksek lisans yapan Menguş, “çatışma ve barış yönetimi” alanında ABD'deki George Mason Üniversitesinde doktorasını tamamladı.

Yaklaşık 15 yıllık iş tecrübesi bulunan Menguş, farklı uluslararası kuruluşlarda görev yaptı.

Menguş, 2012'den bu yana ABD'de yaşıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe'de hangi futbolcu korona oldu? Fenerbahçe korona olan futbolcu
Spor

Fenerbahçe'de hangi futbolcu korona oldu? Fenerbahçe korona olan futbolcu

Fenerbahçe'de hangi futbolcunun testi pozitif güncel | Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. ..
Mısırlı gazeteci: Erdoğan İstanbul Sözleşmesi kararıyla savaş açtı!
Gündem

Mısırlı gazeteci: Erdoğan İstanbul Sözleşmesi kararıyla savaş açtı!

Türkiye'nin eşcinsel sapkınların yolunu açan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını yorumlayan Mısırlı gazeteci Sâbir Meşhur, bu kararla ..
Ayasofya imamının 'faiz' çıkışına beğeni yağdı
Ekonomi

Ayasofya imamının 'faiz' çıkışına beğeni yağdı

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan dikkat çeken bir çıkış ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay