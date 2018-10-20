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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Meclis Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ile görüştü.

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Meclis Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli tarafından kabul edildi. 

Veseli, resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu, başkent Priştine'de meclis binasında kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü.

Bakan Çavuşoğlu Başbakan Ramush Haradinaj ile de görüşmüş, ardından başkentteki Fatih Sultan Mehmet ile Yaşar Paşa camileri ve Sultan Murat Türbesi'ni ziyaret etmişti.

Dün Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi tarafından kabul edilen Çavuşoğlu'nun bugün ülkenin güneybatısındaki Prizren şehrini de ziyaret ederek soydaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Kadri Veseli
  3. Priştine

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