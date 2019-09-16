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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Haklı Filistin davasını sonuna kadar savunacağız

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi katlediyor bir de utanmadan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya yelteniyor. Haklı davayı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Haklı Filistin davasını sonuna kadar savunacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden hunharca katlediyor, tüm dünyanın gözü önünde alçakça devlet terörizmi uyguluyor bir de utanmadan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya yelteniyor. Haklı davayı sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Netanyahu'nun ilhak açıklaması alçakça bir girişim

Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme niyetine ilişkin açıklamalarını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Türkiye'ye yöneltilen eleştirileri Twitter'dan değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden hunharca katlediyor, tüm dünyanın gözü önünde alçakça devlet terörizmi uyguluyor bir de utanmadan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya yelteniyor. Haklı davayı sonuna kadar savunacağız!"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugünkü konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak edeceklerine dair açıklaması hakkında, "Bu utanç verici açıklama, Orta Doğu'da kalıcı barış umutlarını yok etme pahasına yaklaşan genel seçimlerde birkaç oy daha fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir." ifadesini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, bazı ülkelerin verdiği açık destekle cesaret bulan İsrail'in, toplu cezalandırmaya, hatta giderek bir ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarına devam ettiğini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayan ifadelere yer vermişti.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:56
  1. dışişleri bakanlığı
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Anadolu Ajansı

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