Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Jean-Yves ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ve Avrupa Birliği ile ilişkiler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Le Drian'ın görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleler ile Avrupa Birliği (AB) konuları ele alındı.