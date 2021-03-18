  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves ile görüştü
Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Jean-Yves ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ve Avrupa Birliği ile ilişkiler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 19:07:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Le Drian'ın görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleler ile Avrupa Birliği (AB) konuları ele alındı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!
Siyaset

DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi'nin Genel Merkez Uyuşmazlık Komisyonu Üyesi Furkan Arık, sosyal medya hesabı üzerinden skan..
Rus tarihçiden olay açıklamalar! ‘Türklere karşı savaşmak için ABD’den yollandılar’
Dünya

Rus tarihçiden olay açıklamalar! ‘Türklere karşı savaşmak için ABD’den yollandılar’

"Terörizm, Ermeni milliyetçiliğinin ideolojisi ve sistematik pratiğidir" diyen Rus tarihçi Prof. Oleg Kuznetsov, "Osmanlı’ya karşı savaşa ka..
Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay