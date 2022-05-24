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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin'de
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Filistin'e geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 13:47:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilen Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin'e geldi. Çavuşoğlu'nun ziyareti çerçevesinde Filistinli mevkidaşı Riyad Malki ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'nun yarın da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapması, bu çerçevede İsrail ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Söz konusu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.

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