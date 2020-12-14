Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve aşı konusunda iş birliği konuları ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile de bir telefon görüşmesi yaptı.