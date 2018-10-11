Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Çavuşoğlu'nu, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanlığı Vekili Hazim Yusuf karşıladı. Karşılamada, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da hazır bulundu.

Önemli görüşmeler yapacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, mevcut Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Iraklı diğer yetkililer ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun Bağdat temasları sonrası Necef'e hareket ederek, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile de görüşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı, Necef'te Hazreti Ali'nin türbesini de ziyaret edecek.