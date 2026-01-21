Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik görüşme!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’taki Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin'i kabul etti.
Türkiye, güneyinde yaşanan sıcak gelişimler nedeniyle stratejik görüşmelerine davam ediyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Selahaddin Bahaddin ile Ankara'da görüştü.
Gündem
