Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de dikkat ceken TURAN açıklaması
Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Fidan 'Türk Dünyası olarak yatırımlarımız için ortak fon kurduğumuz, sivil koruma mekanizması tasarladığımız TURAN isimli özel ekonomi bölgesini açacağımız günleri görmekteyiz.' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 78. Genel Kurulu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;
Türkevi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk dış politikasının geldiği aşamanın vücut bulduğu bir mekâna dönüşmüştür.
Stratejik önem taşıyan her türlü konuda toplantı yaptık.
Azerbaycan’a güçlü desteğimizi beyan ettik. Azerbaycan’ın bu son operasyonu, Güney Kafkasya’da istikrar ve normalleşme için yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Bu fırsat penceresini, vakit varken Ermenistan’ın daha iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz
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Samimi ve yapıcı bir görüşme oldu
Blinken ile samimi ve yapıcı görüşme gerçekleştirdik.
Amerika ile anlaşmazlıklarımızın olduğu bazı konular var. Bunları ciddi müttefiklik ilişkisi içerisinde ele almaktayız. İsveç’in NATO’ya katılım süreci, Karadeniz’deki tahıl girişimi ve Karabağ gibi bölgesel konuları da masaya yatırdık
BMGK'nın yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir.
Turan özel ekonomi bölgesi
10. zirvemize giden yolda hazırlıklarımızı ele aldık. Gözlemci ülkeler olarak KKTC ve Macaristan aramızdaydı. Türk Dünyası olarak yatırımlarımız için ortak fon kurduğumuz, sivil koruma mekanizması tasarladığımız TURAN adını taşıyan özel ekonomi bölgesi açacağımız günleri görmekteyiz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) bu kutlu birlikteliğinin bütün Türk dünyasında heyecan uyandırdığını görmekteyiz.
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