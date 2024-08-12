Dışişleri Bakanı Fidan Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kulubayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11'nci Zirvesi ile Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı.
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