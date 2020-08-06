  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"(Yunanistan-Mısır arasındaki deniz anlaşması) Hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığı ve haklarını ihlal ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 21:42:39 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"(Yunanistan-Mısır arasındaki deniz anlaşması) Hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığı ve haklarını ihlal ediyor"
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak iddia!
Siyaset

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak iddia!

Geçtiğimiz günlerde MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir programda partideki bir ismin MHP Lideri Devlet Ba..
Altın son 1 saatte fırladı! Yeni rekor geldi
Ekonomi

Altın son 1 saatte fırladı! Yeni rekor geldi

Son günlerde rekor üzerine rekor kıran altın bugün tarihi seviyeye ulaştı. Güne 466 TL seviyesinden başlayan gram altın, şu anda 477 TL'yi a..
Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil
Gündem

Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamayla ilgili konuştu. Yarar “Amonyum nitratı bu şekilde te..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı