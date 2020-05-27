  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "27 Mayıs" mesajı:

"27 Mayıs'ın anlamı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'yla değişecek. Ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun"

Yeniakit Publisher
2020-05-27 21:12:05 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "27 Mayıs" mesajı:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Mayıs'ın anlamının, gün içinde açılışı yapılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'yla değişeceğini belirterek, adanın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Çavuşoğlu, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz. Milletin adamları bu milletin sinesinde daima yaşayacak!" değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin bir videonun da yer aldığı mesajında Çavuşoğlu, "27 Mayıs'ın anlamı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'yla değişecek. Ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı