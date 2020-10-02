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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin"
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:45:04 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin"
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