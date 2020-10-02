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Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz
Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya ile deniz sınırı anlaşmasının tesciline atıfta bulunarak, uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 07:42:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya ile deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildiğini belirterek, "Milletimizin haklarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğiz" dedi. 

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