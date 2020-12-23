Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreninde konuştu:

DAKKA/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de kardeş Bangladeş'e yakışır bir şekilde bir bina inşa etmek istedik, gerçekten de öyle oldu. Dünyanın her yerinde ülkemize yakışır yeni büyükelçilik, başkonsolosluk binalarını kazandırmaktan ayrıca büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum." dedi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreninde konuştu.

Dakka'da çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, daveti, faydalı toplantılar ve gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla mevkidaşı Abul Kalam Abdul Momen'e teşekkür etti.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Momen'i 3 ay önce Ankara'da misafir ettiklerini hatırlatarak "Orada da yine çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. O ziyaret marjında da Bangladeş'in Ankara'daki Büyükelçiliğini açtık. Şimdi ise benim ziyaretim marjında Türkiye'nin Büyükelçiliğini burada Dakka'da resmi olarak açıyoruz." diye konuştu.

Açılışların özellikle Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın 100. doğum yılına denk gelmesinin ayrıca anlamlı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bangabandhu'nun mirası Bangladeş kalkındıkça yaşıyor. Bu büyükelçilikleri karşılıklı olarak tahsis ettiğimiz araziler üzerine inşa ettik. Özellikle bu arazinin tahsisinde verdikleri destek için Başbakan Şeyh Hasina'ya çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, modern olmasının yanı sıra Türk geleneklerini ve mimarisini de yansıtan akıllı bir bina inşa ettiklerini belirterek "Hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de kardeş Bangladeş'e yakışır bir şekilde bir bina inşa etmek istedik, gerçekten de öyle oldu. Dünyanın her yerinde ülkemize yakışır yeni büyükelçilik, başkonsolosluk binalarını kazandırmaktan ayrıca büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum." dedi.

Çalışma arkadaşları için burada lojmanlar inşa ederek güvenli şekilde hep birlikte yaşamalarını sağlamak istediklerini kaydeden Çavuşoğlu ayrıca tüm Bangladeşli ve üçüncü ülke vatandaşlarına hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.

- "Türkevi'nin inşaatı önümüzdeki yıl bitecek"

Bakan Çavuşoğlu, "Tasarruf dönemine rağmen dünyadaki en büyük misyonumuzu New York'ta inşa ediyoruz. 10 katlı Türkevi'nin yerine, araziyi de genişleterek 3 bodrum kat ve 32 kat şeklinde Türkevi'nin inşaatı önümüzdeki yıl bitecek. Şu anda inşaat yüzde 90 tamamlanmış durumda." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 30 yıl önce eğitim için New York'a gittiğinde Birleşmiş Milletler (BM) binasının karşısında 10 katlı Türkevi binasının olduğunu anlatan Çavuşoğlu, o zaman Türkiye'nin misyonlarının yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Bangladeş'in misyonlarının da bulunduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Bu bile Türkiye ile Bangladeş arasındaki kardeşliği ve dayanışmayı gösteriyor. İnşallah kardeşim Abdul Momen'le birlikte Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakan Şeyh Hasina'nın liderliğinde ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çok çalışacağız. Allah nasip ederse 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kardeş Bangladeş'i ziyaret etmeyi planlıyor." ifadesini kullandı.

Resmi olarak açılışını yaptıkları büyükelçilik hizmet binasının sadece burada yaşayan Türk vatandaşlarının değil, tüm Bangladeş vatandaşlarının da evi olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, yeni binaların Türkiye-Bangladeş ilişkilerine daha fazla katkı sağlamaya vesile olmasını diledi.

- "Uluslararası standartlara göre çok akıllı bir bina"

Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan da Bangladeş'teki bu prestijli tesiste Türkiye'ye hizmet etmekten gurur duyduklarını belirtti.

Büyükelçilik binasının Dakka'da en iyi konumda bulunmasının yanı sıra Türkiye'nin Bangladeş hükümeti ve halkıyla iyi ilişkiler kurma taahhüdünü de temsil ettiğini kaydeden Turan, Bangladeş hükümetine arazi ve modern bir bina inşa etme konusunda sağladığı kolaylık için teşekkür etti.

Turan, yerleşkenin 6 bin 300 metrekarelik arsada birden fazla yapıyı işlevsel bir şekilde verimli olarak barındığını belirterek "Bu gerçekten sadece modern Türk mimarisinin güzel bir örneği değil, aynı zamanda uluslararası standartlara göre çok akıllı bir bina." dedi.

Büyükelçi Turan, dünyanın normal iş yapma şekline dönmesiyle birçok alanda ikili ilişkileri daha da geliştirmek için burada daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı umduklarını söyledi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının yayımlanmasının ardından kurdele kesildi.