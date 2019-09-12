Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan heyetiyle görüştü12 Eylül 2019 Perşembe 17:56
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Sudan siyasi istişareleri kapsamında Ankara'da bulunan Sudan heyetiyle bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Sudan siyasi istişareleri için başkentte bulunan Sudan heyetiyle görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani hazır bulundu.
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