Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan heyetiyle görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Sudan siyasi istişareleri kapsamında Ankara'da bulunan Sudan heyetiyle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Sudan siyasi istişareleri için başkentte bulunan Sudan heyetiyle görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani hazır bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.