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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanlarıyla görüştü
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanlarıyla görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 21:57:37 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanlarıyla görüştü

DAKAR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Senegal'in başkenti Dakar'da iş insanlarıyla görüştüğünü kaydetti.

Ülkedeki Türk şirketlerin "Yükselen Senegal Planı"na önemli katkılar sağladığını belirten Çavuşoğlu, "2018'deki 400 milyon dolar ticaret hacmimizi yakalayıp daha da artıracağız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, yarın Dakar'da resmi temaslarda bulunacak.

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