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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:11:30 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmede, "Ermenistan'ın ateşkese uyması" konusunda uyarılmasını istedi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.

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