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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la görüştü:

"(Özbekistan ile) Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız"

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:52:51 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la görüştü:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eş Başkanı Sardor Umurzakov'la görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Umurzakov'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özbek kardeşlerimizi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başta ulaşım ve savunma sanayisi olmak üzere iş birliğini her alanda geliştireceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız." ifadesine yer verdi.

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