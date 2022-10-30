Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mevlüde annemizi hep vakur duruşuyla hatırlayacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mevlüde Genç’in vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı.
YENİ AKİT ANKARA
Almanya’da 29 yıl önce yaşanan ırkçı saldırıda çocuklarını ve torunlarını kaybeden Mevlüde Genç yaşamını yitirdi. 79 yaşında hayatını kaybeden Genç’in ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Çavuşoğlu paylaşımında, “1993 yılında Solingen’de ırkçı katillerin kundakladığı evde ailesinden 5 kurban veren Mevlüde Genç bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Irkçılıkla mücadelemizin sembolü Mevlüde annemizi hep vakur duruşuyla hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” dedi.