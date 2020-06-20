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Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya) Şu anda geldiğimiz noktada meşru hükümetin sahada güçlendiğini görüyoruz. Bir tarafta meşru yönetim, bir tarafta darbeci, korsan bir kişi. Bu darbeci kişi birçok ülkenin çağrısını dinlemedi. Şimdi kaybediyor, kaybedece

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya) Şu anda geldiğimiz noktada meşru hükümetin sahada güçlendiğini görüyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:37:24 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya) Şu anda geldiğimiz noktada meşru hükümetin sahada güçlendiğini görüyoruz. Bir tarafta meşru yönetim, bir tarafta darbeci, korsan bir kişi. Bu darbeci kişi birçok ülkenin çağrısını dinlemedi. Şimdi kaybediyor, kaybedece

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya) Şu anda geldiğimiz noktada meşru hükümetin sahada güçlendiğini görüyoruz. Bir tarafta meşru yönetim, bir tarafta darbeci, korsan bir kişi. Bu darbeci kişi birçok ülkenin çağrısını dinlemedi. Şimdi kaybediyor, kaybedecek. Kazanması mümkün değildir. Böyle bir darbecinin herhangi bir ülkenin yönetiminde de yeri olmaması gerekiyor. Tek ve en iyi çözüm Libya için siyasi çözümdür."

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