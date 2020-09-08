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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:49:45 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuzey Makedonya halkına olan desteğinin süreceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığında Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademoski ile bir görüşme yaptığını duyurdu.

Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, aynı zamanda iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında dayanışmayı artırma kararı aldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Dost Makedonya halkına desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.


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