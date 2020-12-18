  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile bir araya geldi.
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:54:15 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretinde Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Kırımoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cebbar ile Ukrayna Parlamentosu milletvekilleri Rüstem Umerov ve Ahtem Çiygöz’le görüştüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu paylaşımında "Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız. Kırım Tatar Türk kardeşlerimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kut’ül Amare dizisinin yıldızı, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi
Medya

Kut’ül Amare dizisinin yıldızı, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde Mehmet karakterini oynayan İsmail Ege Şaşmaz, Uyanış: Büyük Selçuklu'da Faysal rolüyle seyircilerle buluşac..
Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız
Teknoloji

Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Gündem

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı AK Partili İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Akka..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay