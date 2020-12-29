Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karabağ için Rusya’ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soçi’de gerçekleşecek toplantıya Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlık edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Toplantada iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye ile Rusya Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacaktır.” Görüşmede Karabağ’da kurulacak ortak gücün konuşulacağı da öğrenildi. Bu arada, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile görüşen Çavuşoğlu, FETÖ ile mücadele uyarısında bulundu.