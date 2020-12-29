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Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karabağ için Rusya’ya gidiyor
Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karabağ için Rusya’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8. Toplantısı’na katılmak için bugün Rusya’ya gideceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:05:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karabağ için Rusya’ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soçi’de gerçekleşecek toplantıya Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlık edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Toplantada iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye ile Rusya Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacaktır.” Görüşmede Karabağ’da kurulacak ortak gücün konuşulacağı da öğrenildi. Bu arada, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile görüşen Çavuşoğlu, FETÖ ile mücadele uyarısında bulundu.

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