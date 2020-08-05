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Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:23:28 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun İtalyan mevkidaşı Di Maio ile yaptığı görüşmede, Libya, Doğu Akdeniz ve Avrupa Birliği (AB) konuları ele alındı.

Çavuşoğlu'nun Lübnanlı mevkidaşı Vehbe ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ise detay paylaşılmadı.

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