  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Elon Musk'ın uyduları bugün de görüldü
Filistin'den çağrı: Seçimler için İsrail'e baskı yapın!
Arka adalesinde ödem tespit edilen futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı
DSÖ’den flaş Çin aşısı kararı
Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılanlara yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 23:09:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay." ifadelerini kullandı.

Yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, "Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Efelerdiyari

Kuru kuru kinayin ey islam alemi.. bu zulme dur demek dururken kinamak niye… korku mu yoksa yada zevki sefa mi. Bugün Islam cökmüstür…
  • Yanıtla
Teşkilat'tan bomba fragman!
Medya

Teşkilat'tan bomba fragman!

TRT 1'in MİT'i anlatan sevilen aksiyon dizisi Teşkilat'ın 10.bölümünün 2. fragmanı yayınlandı.
Bir devir kapanıyor! Ronaldo'dan futbol severleri üzen haber
Spor

Bir devir kapanıyor! Ronaldo'dan futbol severleri üzen haber

36 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, hayranlarını üzecek kararı açıkladı. Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra futbol..
Libya, Batılı 5 ülkeye resti çekti! Müdahaleye sert tepki
Dünya

Libya, Batılı 5 ülkeye resti çekti! Müdahaleye sert tepki

Libya Devlet Yüksek Konseyi ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın 24 Aralık'ta yapılması kararlaştırılan genel seçimlere iliş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay