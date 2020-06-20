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Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünya eskisi gibi olmayacak. Dünyadaki değişim trendlerini biz Covid öncesinde de görüşüyorduk. Bütüncül bir yaklaşımla Asya’daki konumumuzu güçlendirmek istedik. Bu parçası olduğumuz Avrupa’ya sırtımızı döndüğümüz anlamına ge

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünya eskisi gibi olmayacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:33:34 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünya eskisi gibi olmayacak. Dünyadaki değişim trendlerini biz Covid öncesinde de görüşüyorduk. Bütüncül bir yaklaşımla Asya’daki konumumuzu güçlendirmek istedik. Bu parçası olduğumuz Avrupa’ya sırtımızı döndüğümüz anlamına ge

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünya eskisi gibi olmayacak. Dünyadaki değişim trendlerini biz Covid öncesinde de görüşüyorduk. Bütüncül bir yaklaşımla Asya’daki konumumuzu güçlendirmek istedik. Bu parçası olduğumuz Avrupa’ya sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez. Diğer kurumlar ve diğer bakanlıklarla da çalışıyoruz. Covid sonrası küresel sistemle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çünkü küresel sistemin yetersiz olduğunu görüyoruz."

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