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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur"

23 Ağustos 2019 Cuma 14:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur"
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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:04
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