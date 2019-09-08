Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.

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