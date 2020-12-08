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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:27:58 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle:



ÜLKE


TEMSİLCİLİK


İSİMLER


ABD

Washington Büyükelçiliği

Hasan Murat Mercan



Afganistan

Kabil Büyükelçiliği

Cihad Erginay



Almanya

Berlin Büyükelçiliği

Ahmet Başar Şen



Avusturya

AGİT Daimi Temsilciliği

Hatun Demirer



Azerbaycan

Bakü Büyükelçiliği

Ahmet Demirok



Bahreyn

Manama Büyükelçiliği

Esin Çakıl



BAE

Abu Dabi Büyükelçiliği

Tugay Tunçer




Bosna-Hersek

Saraybosna Büyükelçiliği

Sadık Babür Girgin



Brunei Darüsselam

Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği

Hamit Ersoy





Burkina Faso

Vagadugu Büyükelçiliği

Nilgün Erdem Arı




Eritre

Asmara Büyükelçiliği

Mehmet Selim Kartal




Fas

Rabat Büyükelçiliği

Adnan Keçeci



Fransa

Paris Büyükelçiliği

Refik Ali Onaner



Fransa

OECD Daimi Temsilciliği

Kerem Alkin



Gine

Konakri Büyükelçiliği

Volkan Türk Vural



Güney Afrika

Pretorya Büyükelçiliği

Ayşegül Kandaş



Güney Sudan

Juba Büyükelçiliği

Erdem Mutaf



Hindistan

Yeni Delhi Büyükelçiliği

Fırat Sunel



Irak

Bağdat Büyükelçiliği

Ali Rıza Güney



İrlanda

Dublin Büyükelçiliği

Mehmet Hakan Olcay



İspanya

Madrid Büyükelçiliği

Burak Akçapar



İsviçre

DTÖ Daimi Temsilciliği

Alparslan Acarsoy



İsviçre

Bern Büyükelçiliği

Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy



İtalya

Roma Büyükelçiliği

Ömer Gücük



Japonya

Tokyo Büyükelçiliği

Korkut Güngen



Kamerun

Yaounde Büyükelçiliği

Volkan Işıkcı



Kırgızistan

Bişkek Büyükelçiliği

Ahmet Sadık Doğan



Kongo Demokratik Cumhuriyeti


Kinşasa Büyükelçiliği

Mehmet Munis Dirik




Küba

Havana Büyükelçiliği

Vehbi Esgel Etensel



Libya

Trablus Büyükelçiliği

Kenan Yılmaz



Lübnan

Beyrut Büyükelçiliği

Ali Barış Ulusoy



Moğolistan

Ulanbator Büyükelçiliği

Zafer Ateş



Mozambik

Maputo Büyükelçiliği

Hüseyin Avni Aksoy



Myanmar

Nepido Büyükelçiliği

Ali Sait Akın



Nijerya

Abuja Büyükelçiliği

Hidayet Bayraktar




Özbekistan

Taşkent Büyükelçiliği

Olgan Bekar



Panama

Panama Büyükelçiliği

Lebibe Gülhan Ulutekin



Paraguay

Asuncion Büyükelçiliği

Serhat Aksen



Polonya

Varşova Büyükelçiliği

Cengiz Kamil Fırat



Sırbistan

Belgrad Büyükelçiliği

Hami Aksoy



Sierre Leone

Freetown Büyükelçiliği

Sibel Erkan



Singapur

Singapur Büyükelçiliği

Mehmet Burçin Gönenli




Slovakya

Bratislava Büyükelçiliği

Yunus Demirer



Slovenya

Lübliyana Büyükelçiliği

Aylin Taşhan



Suudi Arabistan

Riyad Büyükelçiliği

Fatih Ulusoy



Tacikistan

Duşanbe Büyükelçiliği

Emre Zeki Karagöl



Tanzanya

Darüsselam Büyükelçiliği

Mehmet Güllüoğlu



Tayland

Bangkok Büyükelçiliği

Serap Ersoy




Togo

Lome Büyükelçiliği

Esra Demir



Tunus

Tunus Büyükelçiliği

Çağlar Fahri Çakıralp



Uruguay

Montevideo Büyükelçiliği

Hüseyin Müftüoğlu



Yemen

Sana Büyükelçiliği

Mustafa Pulat



Yeni Zelanda

Wellington Büyükelçiliği

Fatma Ömür Ünsay



Zambiya

Lusaka Büyükelçiliği

İstem Cırcıroğlu



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