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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bakü'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Bakü'ye gidecek.

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:23
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bakü'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu ve sekretaryasına İstanbul’da ev sahipliği yaptığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ) 14 Aralık tarihinde dönem başkanı Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Bakü’ye gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Konseyi 39. Toplantısı'nda ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, çevre, ticaret, gümrük işleri, KOBİ’ler, örgütlü suçlarla mücadele, tarım ve kültür gibi birçok iş birliği alanında KEİ’nin son dönemdeki çalışmalarının değerlendirileceği, ayrıca devam eden reform süreci kapsamında KEİ’nin daha proje odaklı bir örgüte dönüştürülmesi için atılabilecek ilave adımlar konusunda görüş teatisinde bulunulacağı belirtildi.

Türkiye'nin üye ülkeler arasında ekonomik iş birliğinin artırılmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgede uzlaşma kültürünün yerleşmesine ve istikrarın gelişmesine de katkıda bulunan KEİ’nin çalışmalarına önem atfettiği vurgulandı. Bu bağlamda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de KEİ’nin etkinliğinin artırılması için çaba göstermeye devam edeceğinin altı çizildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:23
  1. İstanbul
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ)
  4. 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı
  5. Bakü

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