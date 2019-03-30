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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya’da seçim otobüsüyle şehir turu yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ile seçim otobüsüyle Alanya’da şehir turu yaptı.

30 Mart 2019 Cumartesi 18:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya’da seçim otobüsüyle şehir turu yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ile seçim otobüsüyle Alanya’da şehir turu yaptı.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’ndan MHP’den Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ile seçim otobüsüyle Alanya şehir turu yaptı.Ardından MHP Seçim Koordinasyon Merkezi önünde halka seslenen Çavuşoğlu,” Otobüs içinde Alanyalıları selamladık. Herkesten her kesimden insandan büyük ilgi ve sevgi gördük. Bu iş tamam, Adem Murat Yücel ile 5 yıl daha yola devam. Alanya’yı işin ehline teslim edeceğiz. Adem Murat Yücel kardeşimize hadi 5 yıl çok çalıştın emek saffettin, şimdi Cumhur İttifakı ile daha da güçlüsün, Yürü kardeşim diyeceğiz yarın beraber inşallah. İşteprojelerini tanıttı hepsi birbirinden muhteşem. Alanya’yı çok daha ileriye taşıyacak projelerdir. O yüzden Adem Murat Yücel kardeşimize tüm Alanya’dan destek istiyoruz. Yine Antalya’da da Menderes Türel kardeşimize 5 yıllık hizmeti için teşekkür edeceğiz ve haydi Menderes Adem Murat Yücel ile yola devam diyeceğiz inşallah. Alanyalılar vatanı milletini çok sever, şu elinizdeki bayrak için,devlet için millet için vatan toprakları için şehit olmaya hazırdır Alanyalılar. O nedenle bugüne kadar hangi partiye oy verirse versin bu seçimde zillet ittifakı değil Cumhur ittifakı diyecektir. Bu seçim kapmayasın da da sık sık Alanya’ya geldim her gelişimde büyük heyecan coşku vardı büyük bir sevgi gördüm. Sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:04
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