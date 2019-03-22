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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Yeni Zelanda’daki terör bütün Müslümanlığa saldırıdır"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu’nun Ünye ilçesinde konuşmacı olarak katıldığı programda, "Yeni Zelanda’da, İslam düşmanı bir teröristin gerçekleştirdiği terör saldırısıyla 50 Müslüman kardeşimizi şehit etmiştir.

22 Mart 2019 Cuma 17:46
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Yeni Zelanda’daki terör bütün Müslümanlığa saldırıdır"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu’nun Ünye ilçesinde konuşmacı olarak katıldığı programda, "Yeni Zelanda’da, İslam düşmanı bir teröristin gerçekleştirdiği terör saldırısıyla 50 Müslüman kardeşimizi şehit etmiştir. Günlerden cuma ve akla zarar bir kişinin onlarca insanı canlı yayında hedef alması kabul edilemez bir vahim olaydır" dedi.


Ordu Üniversitesi Diplomasi Kulübü tarafından organize edilen programda konuk edilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Ülkemize yaklaşık 17 bin kilometre mesafede olan ve dünyaın en güvenli ve huzurlu şehri Yeni Zelanda’da bile insanlar ibadetlerini yerine getirirken gözü dönmüş cani tarafından terör saldırısı gerçekleştirildi. Teröristlerin verdiği mesaj şuydu; dünyanın en huzurlu ve güvenli ülkesi de olsa biz gideriz orayı yaşanmaz hale getiririz ve insanlara korku salabiliriz. Ama o mesajda Türkiye’yi ilgilendiren konular da vardı. Olayın detaylarına vakıf oldukça Türk ve Müslümanların üzerinde oynanan oyunlar ortaya çıkmaktadır. Caninin kullandığı silahların üzerinde yer alan sembolleri iyi okumak lazım. Buradan genç arkadaşlara da sesleniyorum, o sembolleri ve ne anlama geldiklerini iyi araştırsınlar. Araştırıldığında görülecek ki Osmanlı’dan bu yana Türklerin ve Müslümanların karşısında olan kişilere ulaşacaklar. Tırnak içinde söylüyorum caninin yayınladığı manifestoda Türkiye de yer alıyor. Türklerin Doğu’da yaşaması gerektiğini, Batı’da yaşatmayacağını söyleyen caniye karşı batı yine sessiz kaldı. Hedefte Türkiye var, hedefte Ayasofya var, hedefte Türkiye’nin, Osmanlı’nın, Selçuklu’nun adeta dünyaya nizam veren zenginlikleri var. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar hiç bitmeyecek. Dün 15 Temmuz’da yapılmak istenen bugün dünyanın öbür ucunda yapılıyor hep hedefte Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var, Müslümanlar var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bedeli ne olursa olsun değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Biz ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi ve öğrenciler dış politika ile ilgili merak ettiklerini sordu.


Programa Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Salıpazarı Kaymakamı Ali Osman Bulat, Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre, Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:46
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