7.6 milyar liralık mal varlığına el konuldu! 13 ilde 42 zehir taciri yakalandı!

İstanbul Merkezli 13 ilde "Uluslararası Uyuşturucu Şebekesine" yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MASAK destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında; Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir suç örgütünün, farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, örgüt yöneticilerinin uyuşturucu madde ticaretinin organizasyonu, kimyasal maddelerin temini, uluslararası sevkiyatların nakliye ve lojistik süreçlerinde görev aldıkları belirlendi.

Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesi sonucunda, örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleri ile ülke içi dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarılarak eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli 13 ilde, 2 bin personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği tespit edilen; 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt, 71 şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

“ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA OPERASYONLARIMIZA ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ”

Bakanlık açıklamasında; “Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için uyuşturucuya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” mesajına yer verildi.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi x hesabından yaptığı paylaşımda 'zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız!' ifadelerini kullanarak şu paylaşımda bulundu:

Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın! Biz yalnızca zehir tacirlerinin değil, bu kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşindeyiz.

Büyük bir hassasiyetle sürdürülen titiz takibin ardından, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli başarılı bir operasyona imza atıldı.

10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısı tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyonda, 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Ne kirli paranız size kalkan olur ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır!

Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız!

Operasyonda emeği geçen kahraman Emniyet Teşkilatımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı yürekten tebrik ediyorum.

Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da!