Akit Gazetesi'nden 28 Şubat ve Azerbaycan başörtüsü yasağına sert tepki! İşte o manşet: ‘Bu zulüm bin yıl sürmez!’

Azerbaycan'da devlet okullarında başlatılan başörtüsü yasağı, kapılarda kurulan "ikna odaları" ve ağlatılan küçük çocuklar, Türkiye'nin karanlık 28 Şubat dönemini yeniden hafızalarda canlandırdı. Dönemin Generali Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun "28 Şubat gerekirse bin yıl sürecek" tehdidine karşı Akit Gazetesi’nin attığı o tarihi "Bu zulüm bin yıl sürmez” manşeti yeniden gündeme geldi.

"BU ZULÜM BİN YIL SÜRMEZ"

Gazetenin ana manşeti, dönemin MGK toplantısında sarf edilen "bin yıl" tehdidine doğrudan bir meydan okuma niteliğindeydi: "BU ZULÜM BİN YIL SÜRMEZ." Haberde, 28 Şubat sürecinin sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığı, kardeş ülke Azerbaycan'ın da benzer bir baskıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı. "Yıllarca komünizm baskısı altında zulüm gören kardeş Azerbaycan, şimdi de laiklik adı altında zorlu bir süreçten geçiyor" ifadeleriyle durumun ciddiyeti gözler önüne serildi.

AZERBAYCAN'DA PROTESTO DALGASI

Gazetenin sol sütununda yer alan habere göre, Azerbaycan'da başörtülü öğrenci ve öğretmenler okullara alınmazken, ülke genelinde protestolar başladı. Habere eşlik eden fotoğrafta, elinde "Hicabı Tahsil Engel Deyil !!" (Başörtüsü Eğitime Engeldir Değil) yazılı pankart taşıyan bir kadın protestocu yer aldı. Akit, bu görüntüyle Azerbaycan'da yaşanan mağduriyetin altını çizdi.

"BAŞÖRTÜYE SAVAŞ AÇILMAZ"

Gazetenin alt kısmında yer alan diğer başlıklar ise dönemin Türkiye gündemini yansıtıyordu. "Halk Zalimleri Lanetlemişti" ve "Başörtüye Savaş Açılmaz" manşetleriyle 28 Şubat mağdurlarının sesi olunurken, Ankara Bilim Üniversitesi'ndeki akademik sürece dair eleştiriler ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştiriler de "Vicdanlı bir nesil yetişiyor" başlığı altında sayfadaki yerini aldı. Gazete, eğitimde yaşanan ideolojik baskıları ve öğrencilerin maruz kaldığı tutumları sert bir dille eleştirdi.

Akit, attığı bu manşetle 28 Şubat zihniyetinin kalıcı olmadığını savunurken, Azerbaycan'da başlayan benzer bir sürecin de halkın direnişiyle karşılaşacağı mesajını verdi.