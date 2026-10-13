Kazada yaralılar var! İSKİ’nin bahçesinde facia!
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İstanbul’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, iki araca çarptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü’nün bahçesine düştü. Kazada iki kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İstanbul’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, iki araca çarptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü’nün bahçesine düştü. Kazada iki kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Eyüpsultan’da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü’nün bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. (DHA)