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Gündem Bahçeli: Fon soruşturmasında gerekli adımlar atılıyor! Kurumlara ve adalete güveniyoruz
Gündem

Bahçeli: Fon soruşturmasında gerekli adımlar atılıyor! Kurumlara ve adalete güveniyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye ve dünyanın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adli ve idari süreçlerin tam bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Bahçeli, "Fon soruşturmasında gereken adımlar atılıyor. Devletimizin tüm kurumları gerekli adımları tereddütsüz atmaktadır. Kurumlarımıza ve adalete güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmalarına dair devletin kararlı duruşuna vurgu yaptı. Adli ve idari süreçlerin tam bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Bahçeli, "Devletimizin tüm kurumları gerekli adımları tereddütsüz atmaktadır. Kurumlarımıza ve adalete güvenimiz tamdır. Vatandaşlarımızın ve küçük yatırımcılarımızın hakları kararlılıkla korunacaktır" ifadeleriyle devletin sarsılmaz iradesine dikkat çekti.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türk-İslam medeniyetine sahip çıkıyoruz! Mazlum milletlerin hür ve onurlu yaşaması için çalışıyoruz.

Türkiye jeopolitik konumu, tarihi ve kültürel müktesebatıyla dünyanın önemini bildiği bir ülke, kudretini tanıdığı bir devlettir.

Terörsüz Türkiye, birlikle ve dirlikle yaşama iradesi, gönül ve kültür coğrafyamızla beraber insanlığa adaletli bir nizam vaaz eden, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet inşasının şuurudur. Türk milleti kararından dönmeyecek, Terörsüz Türkiye en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.

"Terörsüz Türkiye"den korkanlar var. Terörsüz bölge bazılarını endişeye sevk etmektedir.

Tarihimizin her döneminde olduğu gibi, Türkiye'yi zayıflatmaya yönelik sistemli çabalar devreye sokulmaktadır.

Milletimizin özgün iradesi ile tesis edilmekte olan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge girişimi, Türkiye aşımlarını ve bölgede hâkimiyet kurma heveslilerini endişeye sürüklerken tarihimizin her döneminde olduğu gibi Türkiye'yi zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye sokulmaktadır. Nasıl geçmişte kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi ve sosyal, kimi zaman da terör ve şiddeti esas alan yollarla milletimiz ayrıştırılmak, ekonomimiz istikrarsızlaştırılmak, devletimiz güçsüzleştirilmek istendiyse yakaladığımız huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyenler de yine devrededir.

Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk aşısından büyük bir suç teşkil ettiği açıktır.

Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır. Nitekim 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi yaralanmıştır. Ertesi gün aynı havalimanına düzenlenen yeni bir saldırıda ise bir kişi daha hayatını kaybetmiş, on bir kişi yaralanmıştır.

Bu menfur saldırılar kuşkusuz bütün bölgenin huzur ve istikrarını hedef almaktadır. Yemen'de uzun yıllardır devam eden çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nın güvenliğini tehlikeye atmakta, uluslararası ticaret, enerji arz güvenliği, ve bölgesel ekonomik istikrar bakımından ciddi riskler doğurmaktadır.

Orta Doğu'nun içinde bulunduğu bu zor dönemde bölge ülkeler arasındaki husumetleri derinleştirecek, yeni çatışma cepheleri açacak ve sivillerin hayatına mal olacak hiçbir eylem maruz görülemeyecektir.

Hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, sivilleri hedef alan saldırılar hiçbir surette meşru görülemeyecektir. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında Türkiye, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalarak ve İslam aleminin mukaddes beldelerine ev sahipliği yapan bu müttefikimizle dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir.

Hatırlatmak isterim ki ecdadımız yıllarca Hâdimü'l-Haremeyn ile şereflenmiştir. Fahrettin Paşa'nın dillere destan Medine müdafası bu şuurun yüksek iradesidir. Öyle ki Peygamber ocağında pişen kahraman Türk askeri Mehmetçik unvanını bu topraklarda almıştır. Hamdolsun kutsal topraklarımıza dönüştür. İnancımız da, imanımız da, kararlılığımız da, milletimizin kalbinde devletimizin kurumsallığında ve kudretinde hiç eksilmemiş tir ve diridir.

Temennimiz Husilerin saldırılarına derhal son vermesi Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün tesis edilmesi ve bölgesel ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesidir.

Bölgedeki herkes iktidar içerisinde hareket etmeli, aklıselimden şaşmamalıdır. Daha fazla Müslüman kanı akmamalı, tüm bölgemiz huzur ve güven ortamında yaşayabilmelidir.

Mezhep farklılıklarını çatışmanın gerekçesi haline getiren, Müslüman toplumları birbirine düşüren, ve bölgenin kaynaklarını savaşlarda tüketenlere, nifak tohumları ekenlere kardeş kavgası çıksın diye telavirde el oluşturanlara karşı müşterek bir duruş sergilenmelidir.

İslam dünyası bir ve bütün olmalı, Kardeş kavgası derhal son bulmalıdır.

Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımları atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır.

Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz."

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Yorumlar

Emekli vatandaş

Sayın devlet Bahçeli emekli ile ilgili bir çalışma var mı ?

REİSİMİZ ALLAH RAZI OLSUN SİZLERDEN

Sağolun varolun devletimiz milletimiz varolsun Allah uzun ömürler versin inşallah....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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